O Giro 360, podcast de política do POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia, está de volta para mais uma temporada.\nO tema principal desta edição são os desdobramentos da filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD. A primeira consequência prática é que a primeira-dama, Gracinha Caiado, assumirá a presidência regional do União Brasil. Mas o movimento também embaralha as articulações para as eleições deste ano no estado.\nE são esses desdobramentos que serão analisados pelo editor da coluna Giro, Caiado Henrique Salgado; pelo subeditor de Notícias do POPULAR, Júlio Lacerda; e pelo repórter Rubens Salomão, nesta primeira edição de 2026.\nPara ficar por dentro de tudo, é só dar o play.\n-Giro313 (1.3370867)