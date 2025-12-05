O Giro 360 entrevista, nesta edição, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel. Em pouco mais de uma hora, Mabel admitiu a possibilidade de a Comurg voltar a realizar a coleta de lixo, mencionou a intenção de cobrar dos dependentes dos beneficiários do Imas e comentou sobre o projeto presidencial do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), entre outros temas.\nParticiparam da conversa, no Paço Municipal, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro310 (1.3346231)