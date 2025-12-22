A COP 30 Brasil Amazônia, realizada em Belém do Pará recentemente, foi palco para as nações debaterem o futuro da transição energética. Contudo, a agenda climática se materializa nas cidades, onde o transporte rodoviário responde por cerca de 12% das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Brasil. Para a Região Metropolitana de Goiânia (RMG), o desafio da mobilidade se tornou uma grande oportunidade de desenvolvimento. Este tema exige uma política robusta de descarbonização que, em Goiás, estabelece-se como a principal âncora para o desenvolvimento de uma nova matriz industrial.\nA urgência de alinhar Goiânia aos objetivos da COP 30 exigiu capital e ousadia para promover a renovação integral de sua frota. Nesse sentido, o desafio de substituir um sistema envelhecido, com mais de 1,2 mil ônibus e motorização antiquada Euro III diesel, foi superado com o novo plano de investimento do governo estadual, que contemplou a substituição por 60 ônibus elétricos, 500 a biometano e 940 a diesel Euro VI. Isso porque o Euro III é notoriamente poluente, emitindo altos níveis de Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Material Particulado (PM), o que tem impacto direto na saúde pública e na qualidade de vida urbana.