No imaginário comum, a sonegação de impostos é muitas vezes vista como um crime de menor impacto, quase um deslize contábil. Porém, quando agentes econômicos se estruturam criminosamente para desviar milhões em tributos, todos sentem o prejuízo: é a vaga na creche que desaparece, o equipamento hospitalar que deixa de ser comprado e a viatura policial que não chega à rua.\nPara enfrentar este desafio com o rigor necessário, o Estado de Goiás consolidou um instrumento de atuação estratégica: o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA-GO, criado pela Lei Estadual nº 19.878/2017. Trata-se de uma força-tarefa de caráter permanente, que une a expertise da Secretaria da Economia, o peso jurídico do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado, além da força investigativa da Polícia Civil.