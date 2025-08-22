Goiás, um dos motores do agronegócio nacional, sente de forma aguda os efeitos de uma crise que atinge o setor com intensidade crescente. A combinação de fatores internos e externos tem levado produtores rurais — inclusive grandes grupos — a recorrer à recuperação judicial como tentativa de sobrevivência. Casos emblemáticos, como os das empresas Agrogalaxy e Grupo Elisa, tramitam no Judiciário goiano, expondo o grau de fragilidade de parte expressiva da cadeia produtiva.\nDe acordo com a Serasa Experian, os pedidos de recuperação judicial no agronegócio quase triplicaram em 2024, e os dados mais recentes do Estadão/Broadcast mostram que os dez maiores grupos do setor acumularam R$ 15,7 bilhões em dívidas até junho de 2025. Goiás está entre os estados com maior número de ações judiciais e renegociações em curso.