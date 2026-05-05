A diabetes gestacional é uma condição que ocorre durante a gravidez e é diagnosticada por meio de exames de glicemia ou teste de tolerância à glicose realizado entre a semana 24 e 28 da gestação. Trata-se de uma doença de risco considerável para a mãe e o bebê quando não controlada, o que pode trazer problemas até mesmo após o parto. Dentre as diversas consequências, estão crescimento fetal excessivo, trabalho de parto prematuro, pré- eclâmpsia, aborto espontâneo, risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2 após a gestação. Apesar de todas essas complicações, o tratamento pode ser simples seguindo uma dieta adequada associada a algumas outras indicações. O monitoramento da glicemia normalmente é realizado por meio de um aparelho chamado glicosímetro. Na coluna de hoje, trouxe algumas dicas para auxiliar no tratamento desta condição. Dica 1: controle a quantidade de fontes de carboidratos da dieta. A ideia não é eliminá-los, pois isso poderia provocar hipoglicemia (queda brusca do açúcar no sangue que é um quadro perigoso a depender do nível). Mas sim controlar a quantidade consumida e priorizar a qualidade dando preferência as versões integrais. Dica 2: associe o consumo de fontes de carboidratos ao consumo de proteínas e gorduras boas, ambos nutrientes ajudam no controle da glicêmico. Dica 3: você não necessariamente precisa parar de consumir doces, mas consumi-los de forma estratégica, com quantidades controladas e logo após refeições maiores como almoço, pois a combinação de alimentos consumidos ajudará na redução dos picos de glicemia. Lembrando que essa refeição precisa ter uma boa qualidade nutricional. Dica 4: faça atividade física pelo menos 4 a 5 vezes na semana por pelo menos 30 minutos. Se não conseguir fazer uma atividade programada como musculação, realize pelo menos uma caminhada. A atividade física auxilia na regulação da glicemia, reduzindo o açúcar do sangue, além de auxiliar no controle de peso. Busque sempre orientação médica para antes de iniciar. Dica 5: controle o ganho de peso. O ganho de peso excessivo piora ainda mais o quadro. Dica 6: meça adequadamente e anote todas as glicemias indicadas pelo seu médico. Esse ponto é crucial para identificar pontos de correção o mais rápido possível para que a gestação possa progredir de forma segura. Para adequar a alimentação procure um nutricionista. Dica 7: inclua fibras na sua alimentação como chia, farelo de aveia, semente de linhaça, legumes e frutas. Esses alimentos também ajudarão no controle glicêmico.Dica 8: não passe muitas horas sem se alimentar, isso pode provocar tanto glicemia alta (hiperglicemia) como baixa demais (hipoglicemia). Tente se alimentar de 3 em 3 horas. Dica 9: utilize corretamente o glicosímetro para evitar equívocos nas medições. Lave bem as mãos com água e sabão e seque-as bem antes de realizar as medições. Restos de comidas e sujeiras nos dedos podem atrapalhar os resultados. Confira a validade das fitas e coloque quantidade suficientes de sangue na fita medidora. Por fim, gestantes que precisam utilizar insulina devem ter um rigor ainda maior nos cuidados.