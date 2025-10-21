-reuniao_mpgo_primeiro.mp4 (1.3326678)\nO procurador-geral de Justiça, Cyro Terra, informou na sessão do Colégio de Procuradores, nesta segunda-feira (20), que não pretende recorrer ao STF contra decisão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, que derrubou sentença da primeira instância, em Anápolis, obrigando o uso de câmeras nas fardas de policiais militares do município.\nCom a decisão de não dar prosseguimento ao recurso extraordinário (RE), o procurador-geral, na prática, desiste da ação civil pública proposta por seis promotores de Anápolis e defendida em recurso extraordinário ao TJ-GO por dois procuradores e por quatro promotores que atuam como assessores jurídicos da Procuradoria-Geral de Justiça. Com isso prevalecerá a posição da Procuradoria-Geral do Estado, órgão do governo estadual, contrária à proposição dos promotores de Anápolis.