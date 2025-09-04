Com as atenções do governador Ronaldo Caiado (UB) voltadas para seu projeto presidencial, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) assume o protagonismo nas entregas do governo de Goiás.\nO movimento ocorre após pesquisa Genial Quaest apontar um empate técnico entre o emedebista e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) na corrida pelo Palácio das Esmeraldas — os dois lideram as intenções de voto a pouco mais de um ano das eleições.\nEsse é um dos temas do Giro 360, o podcast de política do jornal O Popular, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nProjeto reduz compensação por desmatamento sem autorização prévia\nMabel recua em exonerações para avançar em reorganização da base\nCaiado quer ação judicial para cobrar repasses da União à saúde em Goiás\nNesta edição, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, e o repórter de política Rubens Salomão recebem a jornalista Karla Araújo.