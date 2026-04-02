No cargo desde 31 de março, o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), defende o legado do antecessor, Ronaldo Caiado (PSD), mas começa a dar sinais de que pretende imprimir sua própria marca na gestão.\nEste é o tema central deste episódio do Giro 360, o podcast de política do jornal POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. Participam desta edição o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, o subeditor de Notícias do POPULAR, Júlio Lacerda, e o repórter Rubens Salmão.\nNo segundo bloco, eles comentam as primeiras declarações de Caiado após a confirmação de sua pré-candidatura à Presidência da República, que incluíram críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL).\nPara ouvir, é só dar o play.\n-Giro321 (1.3393980)