O deputado estadual Rubens Marques (UB) pode assumir cargo de secretário extraordinário na prefeitura de Goiânia. Esta coluna conversou com o deputado na tarde desta sexta-feira (12) e ele confirmou as articulações. Segundo Rubens, já houve conversas preliminares do presidente Bruno Peixoto (UB) com deputados e com o prefeito Sandro Mabel. No entanto, ele afirma que ainda terá uma conversa com o prefeito, que não aconteceu hoje porque ele viajou para o interior, e que pretende também conversar com o governador Ronaldo Caiado na próxima semana.\nA articulação para a licença de Rubens Marques começou com o deputado Álvaro Guimarães, primeiro suplente do União Brasil, e pelo ex-deputado Dr. Antônio, de Trindade, que é o segundo suplente. Álvaro foi deputado por sete legislaturas, entre 1989 e 2023, mas ficou na suplência em 2022, assim como Dr. Antônio. A saída seria a licença de Rubens Marques, mas não houve avanço para ele se tornar secretário estadual. Por isso, o cargo de secretário municipal entrou nas conversas. “Eu aceitei me licenciar porque admiro muito o Álvaro”, disse Rubens Marques.