O feriado de carnaval é um dos mais esperados do ano. Por ser um feriado prolongado e, em muitos casos, regado a exageros alimentares e consumo de bebidas alcoólicas, é um grande desafio manter o equilíbrio. Mesmo quem vai viajar para descansar pode acabar tendo dificuldades de comer de maneira saudável por estar fora de casa. Na coluna de hoje trago algumas dicas gerais para evitar ao máximo prejuízos à saúde durante esse período.Dica 1: se for viajar, leve o que conseguir de casa para não ficar refém do que está disponível na cidade em que vai se hospedar. Exemplos: barrinhas de cereais saudáveis, frutas secas, nuts e castanhas, isotônicos. Durante a folia, você pode montar kits com essas opções para levar na bolsa e garantir uma energia extra. Além disso, isso diminui o risco de adquirir intoxicação alimentar comendo alimentos de procedência duvidosa. Dica 2: normalmente o consumo proteico fica comprometido em viagens. O uso de suplementos como whey protein pode ajudar. Você pode levar em potes menores ou comprar sachês separados. O objetivo aqui, além da praticidade, é garantir uma maior saciedade. Dica 3: ao chegar no destino, se possível, vá ao mercado mais próximo e compre alimentos frescos que te ajudem a realizar um café da manhã saudável, caso o local onde vai se hospedar não ofereça essa refeição. Compre pão integral, ovos, frutas in natura. Esses itens já garantirão uma boa qualidade nutricional. Dica 4: tente fazer pelo menos uma refeição principal completa e saudável com arroz ou raízes e tubérculos, feijão, carnes magras, legumes e verduras. Isso te ajudará a regular o intestino, criar mais disposição, além de evitar problemas de má digestão. Dica 5: se alimente adequadamente antes da folia com alimentos leves, mas nutritivos. Aqui vale a pena investir também em boas fontes de carboidratos para garantir energia extra até o fim. Dica 6: não se esqueça de investir na hidratação antes, durante e após a folia. Além de evitar a desidratação, auxiliará na diminuição dos sintomas de ressaca. Dica 7: aqui vai uma dica óbvia, mas que sempre vale a pena lembrar: pegue leve no consumo de bebidas alcoólicas. Lembre-se que o problema não é necessariamente misturar os tipos de bebida, mas sim a quantidade ingerida no total. Intercale o consumo com copos de água. São vários dias de descanso ou folia a depender do que você escolheu fazer. Portanto, se exagerar sempre, provavelmente não conseguirá aproveitar todos os dias, pois ficará indisposto. Assim, vá com calma!Dica 8: se for à praia, evite comer alimentos que passaram muito tempo expostos sem o armazenamento correto, pois as chances de passar mal são grandes. Nesses casos, prefira consumir alimentos que não dependem de refrigeração. É mais confiável levar sua própria térmica com alimentos preparados por você como sanduíches naturais com atum e ricota, frutas picadas, sucos naturais, petiscos práticos como tomate cereja, cubos de queijo, ovos cozidos, palito de cenoura e pepino. Garanta que a térmica tenha bastante gelo para preservar bem os alimentos. No mais, bom carnaval!