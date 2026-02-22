A Suprema Corte dos EUA veta o "tarifaço", impõe limites e inaugura uma nova fase para Donald Trump, que entra em 2026 descendo do trono, caindo na real e carregando o assassinato de dois americanos pelo ICE, protestos internos por toda parte, o show de Bad Bunny e o fantasma de Epstein. Esse enredo confirma o acerto da estratégia de morde e assopra do presidente Lula.\nO acordo de cooperação entre Brasil e Índia na área de minerais críticos, justamente neste momento, é um ótimo exemplo de reação a quem se considera "dono do mundo" e, preventivamente, a uma nova guerra fria, agora entre EUA e China, com alto potencial para transformar todos os demais em reféns de seus interesses e disputas.\nO acordo cai como uma luva para os dois países. O Brasil, que tem a segunda maior reserva de minerais críticos, só trás da China, amplia parceiros em um setor estratégico e ganha maior poder de barganha com os EUA, pois as terras raras estão no centro da aproximação de Lula e Trump. Já a Índia dinamiza seu leque de fornecedores e dribla a dependência da China, principal produtora e dona da maior reserva.