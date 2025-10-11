A presença de animais comunitários em áreas comuns de condomínios, tanto verticais quanto horizontais, tornou-se frequente e vem gerando debates, seja em assembleias de moradores e grupos de mensagens, seja em disputas que chegam ao Judiciário. Em alguns casos, decisões recentes têm reconhecido aos condomínios o direito de afastar esses animais, o que reacende o debate sobre o real alcance das normas de proteção animal.\nCom o crescimento populacional humano e animal, a convivência entre pessoas e cães e gatos comunitários nas cidades é inevitável. Esses animais encontram nos condomínios segurança, abrigo e apoio solidário de moradores que lhes fornecem água, alimento e cuidados veterinários.\nNaturalmente, surgem divergências quanto à permanência deles nesses espaços, muitas vezes tratadas apenas sob a ótica da conveniência e não da legalidade. A Constituição Federal, em seu artigo 225, assegura o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo.