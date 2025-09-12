O 11 de setembro de 2025 ficará registrado na história como o dia em que o Brasil condenou um ex-presidente da República por liderar uma trama que pretendia promover mais um golpe de Estado. Junto dele, outros sete réus, incluindo integrantes de alta patente das Forças Armadas.\nNão é a primeira vez que um ex-chefe de Estado brasileiro acaba atrás das grades. Infelizmente, esse tipo de episódio tornou-se quase corriqueiro após a redemocratização e a Constituição de 1988.\nMichel Temer, Lula da Silva, Fernando Collor de Mello e, agora, Jair Bolsonaro passaram por esse constrangimento. É um número espantoso para um período tão curto — apenas 40 anos desde que o Brasil saiu da escuridão da ditadura.\nPor um lado, essa sina tem sido desoladora. Por outro, a cada abalo, o imperfeito regime democrático nacional demonstra resiliência.