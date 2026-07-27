Eles estão por toda a cidade. Os veículos eletrificados tomam conta das ruas num movimento sem volta e que cresce de forma rápida e consistente. Em Goiás, respondem por 30% dos emplacamentos neste ano - dos 20 mil automóveis e comerciais leves vendidos, 6,6 mil eram elétricos e híbridos. Nos seis primeiros meses, foram negociados mais modelos assim do que em todo o ano passado.\nO mercado de veículos seminovos já sente o impacto. Os usados a combustão registram maior desvalorização, pressionados pela nova tecnologia, que traz preços competitivos e vai, aos poucos, superando mitos e desconfianças.\nUm dos argumentos contra esse tipo de veículo é a dúvida sobre “quando eles ficarem velhos”, principalmente devido à constante atualização tecnológica a cada modelo lançado. Reportagem publicada na superedição do fim de semana mostrou que os seminovos elétricos já chegam de volta às concessionárias em troca de modelos novos com a mesma tecnologia, ou seja, o cliente não está voltando aos modelos a combustão.