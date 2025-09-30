A Prefeitura de Goiânia é responsável por manter as condições mínimas de infraestrutura e limpeza da cidade, de modo a mitigar os impactos do período chuvoso. Bueiros, bocas de lobo e galerias pluviais devem ser desobstruídos; o asfalto precisa estar em boas condições — e ser restaurado rapidamente, quando necessário —; os leitos dos córregos devem ser revitalizados; e as áreas públicas precisam contar com superfícies permeáveis. No entanto, pouco adianta o trabalho do poder público se não houver a contrapartida da população. Um exemplo disso é o volume de lixo retirado da Marginal Botafogo desde o temporal da última terça-feira (23). Em menos de uma semana, a Companhia Municipal de Urbanização (Comurg) recolheu 108 toneladas de entulho ao longo dos 28 quilômetros da via. Essa quantidade equivale a quase 10% do que o Aterro Sanitário da capital recebe diariamente — o que é um absurdo. Entre os materiais recolhidos, havia sacolas plásticas, garrafas, pneus e até móveis descartados nas ruas. A Prefeitura de Goiânia pode — e deve — ser cobrada a manter as condições da cidade, mas o cidadão também precisa fazer a sua parte. Infelizmente, tem falhado nisso.