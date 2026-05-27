A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta terça-feira (26), três ex-servidores da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult), suspeitos de um esquema de desvio de recursos públicos. Entre os detidos está o ex-presidente da pasta e atual vereador Zander Fábio (Podemos), preso pela manhã em uma igreja.\nA Operação En(Cena) apura irregularidades em contratos firmados em 2023 e 2024, que, somados, chegam a R$ 1,5 milhão. Os recursos seriam destinados ao patrocínio de eventos de veículos antigos, mas, segundo a Polícia Civil, parte do valor teria sido desviada e retornaria aos agentes públicos, prática conhecida como “rachadinha”.\nO caso se soma a um histórico lamentável da gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (2021–2024). Na semana passada, a Polícia Civil também teve como alvo ex-servidores da Comurg, investigados por suspeita de rachadinha em um esquema de acordos extrajudiciais internos. Já em 2024, o então secretário de saúde Wilson Pollara foi preso sob suspeita de desvio de recursos na pasta.