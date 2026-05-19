Em entrevista ao POPULAR nesta segunda-feira (18), com trechos publicados nesta edição, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirma ter pressa em entregar serviços à população. Ainda que de forma indireta, o chefe do Executivo admite que os resultados estão aquém do esperado.\nÉ preciso reconhecer que houve avanços em algumas áreas. A limpeza urbana, embora ainda não seja perfeita, deu um salto em relação à gestão anterior. Intervenções na mobilidade, entre elas a conversão à direita livre e a controversa liberação da faixa de ônibus para motocicletas, foram bem recebidas pela população.\nNo entanto, algumas áreas permanecem estagnadas. Na saúde, unidades municipais enfrentam graves problemas estruturais. Em algumas delas, há relatos de falta de suprimentos básicos e de exames, como raio X.