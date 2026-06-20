Como primeiro ato do mandato, o prefeito Sandro Mabel (UB) acompanhou a retirada de semáforos na Avenida Jamel Cecílio, na altura do Setor Sul, em Goiânia. Era um sinal da direção que pretendia dar à recém-criada Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET).\nVárias intervenções foram realizadas nesse sentido: ampliação de faixas de rolamento, proibição de conversões e de estacionamento em avenidas, liberação da circulação de motos em faixas antes exclusivas para o transporte coletivo e implantação da direita livre são alguns exemplos. A intervenção mais recente é a criação de um complexo binário formado pelas avenidas T-10 e T-55, no Setor Bueno, ainda em fase de adaptação.\nA melhoria da fluidez no trânsito é necessária. Porém, como lembrou o especialista em transporte Marcos Rothen, em O POPULAR, isso implica maior velocidade. Assim, falta à Prefeitura somar à preocupação com a fluidez um programa mais robusto de segurança viária, especialmente com foco na integridade do pedestre — como, aliás, determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).