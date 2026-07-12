A Prefeitura de Goiânia avançou com as obras de reconfiguração da Praça Ciro Lisita neste final de semana. Trata-se do corte da praça e abertura de novas pistas para veículos nas laterais da área, o que deve ampliar em mais de 30% a capacidade do corredor, segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito.\nQuem circula pela região em veículos automotores aplaude a ideia, que vai reduzir os congestionamentos, pelo menos provisoriamente.\nÉ louvável que a gestão municipal ataque os gargalos que afetam o trânsito da capital, mas não é possível ignorar o ônus que vem junto com o bônus. Novamente áreas de drenagem de Goiânia estão sendo reduzidas, com a eliminação de espaço verde.\nPela primeira vez nesta gestão houve atenção às árvores, com providências para transplante de exemplares A medida, pioneira na atual administração, coincide com a pressão popular contra a remoção de espécimes em diferentes bairros da cidade.