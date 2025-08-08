Após quase uma década de tramitação, a Justiça finalmente determinou que as empresas responsáveis pelo transporte coletivo instalem abrigos em todos os pontos de ônibus da Grande Goiânia. A decisão, fruto de uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em 2016, foi parcialmente acolhida pela 7ª Vara de Fazenda Pública Estadual, que concedeu seis meses para o cumprimento da sentença.\nO primeiro ponto que salta aos olhos é a inaceitável morosidade do processo. Durante esses nove anos, passageiros continuaram expostos ao sol, à chuva e à insegurança, em locais de espera precários e, muitas vezes, perigosos. O caso mais emblemático dessa negligência ocorreu em 2023, quando a estrutura de concreto de um ponto de ônibus desabou e matou um homem em Aparecida de Goiânia — uma tragédia que poderia ter sido evitada com medidas mínimas de manutenção.