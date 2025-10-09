A Prefeitura de Goiânia corre contra o tempo para concluir — ou ao menos acelerar — obras destinadas a reduzir os impactos das chuvas fortes, que devem se tornar mais frequentes nas próximas semanas, conforme as previsões meteorológicas. A lista de intervenções, publicada na edição desta quarta-feira (8), inclui ações emergenciais — como a contenção de uma erosão na Marginal Botafogo — e projetos que já deveriam estar concluídos. Neste segundo grupo estão obras de drenagem que se arrastam há anos, como as iniciadas ainda na gestão de Rogério Cruz, no Bairro Feliz e nas Chácaras Recreio São Joaquim. Goiânia tem pelo menos 30 pontos críticos, segundo a Prefeitura. Entre eles, avenidas de grande movimento onde os alagamentos são comuns.As obras retomadas, portanto, são relevantes, mas devem ter impacto apenas local e, possivelmente, pouco efeito já no próximo período chuvoso. Outras propostas, como a construção de piscinões ao longo da Marginal, exigem muito tempo e recursos para sair do papel. Goiânia segue, portanto, à espera de um plano consistente para mitigar os danos das chuvas, em vez de uma corrida contra o relógio sempre que os desastres acontecem.