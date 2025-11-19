Duas operações simultâneas atingiram núcleos do Comando Vermelho em Goiás. Uma foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual; a outra, pela Polícia Civil.As ações do MP contra facções criminosas no estado têm se intensificado. A mais recente mira o braço financeiro do grupo, que nasceu no Rio de Janeiro e hoje está consolidada em todo o País.A Operação Cifra Vermelha cumpriu seis mandados de prisão e expôs o poder econômico do CV: foram sequestrados R$ 28 milhões, além de veículos e imóveis. Entre os presos está um casal apontado como líder do esquema.Paralelamente, a Polícia Civil executou dez mandados de prisão em Goiás e no Rio de Janeiro, em parceria com a polícia fluminense. Em território goiano, as ações ocorreram em Goiânia e Barro Alto, mirando integrantes envolvidos na venda de drogas e armas.Esses resultados só foram possíveis graças a um trabalho de inteligência minucioso, que reforça a importância do planejamento técnico e da integração entre órgãos no combate às facções. O enfrentamento ao crime organizado exige estratégia, tecnologia e ação coordenada.