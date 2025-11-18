Por decisão da juíza Simone Monteiro, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos, está definitivamente sepultada a ideia de ampliar o adensamento da Avenida Fued Sebba, localizada entre o Setor Universitário e o Jardim Goiás, em Goiânia.A via é uma artéria fundamental para conectar os bairros mais centrais da capital às regiões leste e sul, a municípios vizinhos (como Senador Canedo) e à BR-153. Também dá acesso a equipamentos públicos importantes, como o Estádio Serra Dourada, a Assembleia Legislativa e o Paço Municipal. É, portanto, uma via de fluxo intenso.Por sua posição estratégica, a avenida possui grande potencial imobiliário. No entanto, enfrenta problemas crônicos, como congestionamentos e acúmulo de água em dias de chuva mais forte.Essas situações foram ignoradas pela Câmara Municipal ao aprovar o texto que permitia o adensamento ao longo da via — problemas que, certamente, seriam agravados com o acúmulo de novas construções e mais impermeabilização.A decisão judicial, portanto, protege as imediações da Fued Sebba de impactos negativos já observados em outras regiões da capital.