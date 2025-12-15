Reportagem publicada na edição deste fim de semana traz uma informação reveladora: o número de adolescentes infratores internados em unidades socieoeducativas caiu drasticamente em todo o País. Goiás foi um dos estados com maior redução, chegando a mais de 66% em dez anos. O fenômeno vem sendo pesquisado por estudiosos, que enxergam aspectos negativos e positivos no fato.\nOs dados apontam para uma queda expressiva da apreensão de adolescentes, parte por descrédito do sistema, considerado pouco efetivo. Por outro lado, um número menor de jovens sob privação da liberdade tem demonstrado melhoria no atendimento socioeducativo, afirmam os especialistas. O paradoxo ajuda a jogar luz sobre um fator incontestável: as boas condições do cárcere, para criminosos ou infratores, são fundamentais para uma ressocialização adequada, que favoreça o rompimento do ciclo de violência.