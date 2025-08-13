Foi necessária a denúncia de um influenciador para tirar o Congresso da letargia diante do risco de exposição de crianças e adolescentes na internet.Após o criador de conteúdo Felipe Bressanim, conhecido como Felca, expor perfis brasileiros que atraem milhões de visitantes por meio de vídeos que sexualizam menores de idade, parlamentares passaram a defender leis para regulamentar esse tipo de conteúdo.O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, comprometeu-se a desarquivar projetos que estavam engavetados. Outros dez foram apresentados na semana.O governo federal também se mobilizou, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que enviará um projeto de regulação das big techs em relação aos conteúdos ligados à adultização — processo pelo qual crianças e adolescentes são tratados como adultos, inclusive por meio da sexualização precoce.A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet Brasil registrou 53 mil denúncias de exploração sexual infantojuvenil na internet em 2024, dado que evidencia o quanto o debate está atrasado.Ainda assim, é imprescindível que ele avance — e que não se reduza ao barulho diante da repercussão que o tema ganhou nos últimos dias.