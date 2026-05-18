A Rua 8, incluindo o trecho batizado como Rua do Lazer, tornou-se um dos principais polos de atração de público no Centro de Goiânia. Bares, restaurantes, cinema e atrações culturais reúnem centenas de pessoas a cada fim de semana, especialmente jovens.O movimento é bem-vindo e traz novo fôlego ao coração da cidade. Com ele, contudo, surgem também alguns problemas, como o aumento da sensação de insegurança e a sujeira que se espalha. Alguns desses percalços decorrem do comportamento de parte dos frequentadores. A esses, é preciso mais consciência e cidadania.Outros problemas, porém, exigem ação do poder público. É o caso da coleta de lixo.Também é necessário intensificar a presença de agentes de segurança pública — tanto das polícias quanto da Guarda Civil Metropolitana. Relatos de tráfico de drogas à vista são frequentes, e, há duas semanas, um homem esfaqueou outras duas pessoas.A revitalização do Centro passa pelo dinamismo gastronômico e cultural, mas ele deve vir acompanhado de um mínimo de organização e segurança. Caso contrário, em pouco tempo, a Rua 8 corre o risco de voltar ao abandono dos anos anteriores.