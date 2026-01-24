A quantidade e a gravidade dos alagamentos em Goiânia têm aumentado, sem que o poder público dê uma resposta à altura. Na madrugada de terça-feira (20), cerca de 60 pessoas tiveram de deixar suas casas no Jardim Mirabel, na região Oeste da capital. A água invadiu residências, destruiu móveis e desalojou moradores. Na noite de quarta-feira (21), foi a vez de famílias do Jardim Curitiba, na região Noroeste, sentirem na pele os estragos do temporal que se estendeu por boa parte do dia. Além de duas casas que desabaram, outras residências foram danificadas e parcialmente interditadas.Não há perspectiva de que o problema seja amenizado a curto prazo — até porque os investimentos necessários são vultosos. A prefeitura tem adotado medidas paliativas, como a instalação de cancelas para impedir o acesso de veículos a áreas alagadas.Isso, contudo, não resolve a situação de quem vive em áreas de risco. Para agravar o cenário, como mostra a edição de hoje, ainda falta um plano para minimizar as inundações ao longo do Ribeirão Anicuns, onde está localizado o Jardim Mirabel.Enquanto não houver planejamento estrutural, a população continuará exposta aos riscos a cada chuva mais intensa.