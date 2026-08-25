A Região Metropolitana de Goiânia foi palco, desde 2022, de pelo menos oito acidentes de trânsito fatais envolvendo condutores alcoolizados. A recorrência mostra que nem mesmo as severas punições previstas na Lei Seca têm sido suficientes para impedir que muitos insistam em combinar álcool e direção. O episódio mais recente teve como protagonista um adolescente de 17 anos. Ao conduzir uma caminhonete, obviamente sem habilitação, o jovem atingiu um casal que seguia de motocicleta para o trabalho na manhã de 16 de agosto. Segundo as investigações, ele havia passado a noite consumindo bebidas alcoólicas em uma festa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a fiscalização compete a todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Em Goiás, o Detran afirma realizar diariamente operações da Balada Responsável. A partir de outubro, o poder público deve começar a utilizar o drogômetro, aparelho capaz de identificar a presença de outras substâncias entorpecentes, além do álcool, no organismo dos condutores. Trata-se de um importante reforço. No entanto, além da repressão, somente a educação desde o início da formação escolar pode criar uma cultura de paz nas ruas.