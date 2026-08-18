O atual surto de sarampo no País, concentrado principalmente em São Paulo, justifica o alerta emitido pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), conforme reportagem do POPULAR nesta segunda-feira (17). Desde o início do ano, foram registrados 24 casos da doença no Brasil. O número confirma uma tendência de alta observada desde 2024, quando foram contabilizados cinco diagnósticos.\nEm Goiás, não há confirmação de casos desde 2020. Isso não significa, obviamente, que o Estado esteja livre de risco. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, com transmissão facilitada de pessoa para pessoa.\nO cenário é agravado pela cobertura vacinal abaixo do ideal. Segundo dados da SES-GO, 86% do público-alvo, formado por crianças de 12 a 15 meses e adultos que não tiveram aplicação da vacina tríplice viral, receberam a primeira dose. No entanto, apenas 66% completaram o esquema vacinal com a segunda aplicação.