Ao apresentar as contas do governo aos deputados estaduais, o secretário de Economia, Francisco Sérvulo Nogueira, expôs um cenário preocupante. O estado voltou a registrar déficit no segundo quadrimestre de 2025 e encerrou o período de janeiro a agosto com saldo negativo de R$ 2,46 bilhões. Segundo os dados divulgados na Assembleia Legislativa, as receitas somaram R$ 31,75 bilhões, enquanto os gastos chegaram a R$ 33,2 bilhões. O aumento do rombo entre os dois primeiros quadrimestres chama a atenção. Na prestação de contas anterior, o déficit era de R$ 960 milhões, considerando apenas o caixa do governo. O crescimento das despesas foi expressivo: 25% a mais em relação ao quadrimestre anterior, o maior aumento entre todos os estados brasileiros. Em contrapartida, a receita teve acréscimo de apenas 8% no mesmo período. O secretário atribuiu parte da elevação a “despesas extraordinárias”, mas reconheceu que os gastos com saúde e folha de pagamento também cresceram.Os dados revelam uma curva ascendente no déficit, em contraste com os resultados dos anos anteriores. Embora ainda não se configure um desequilíbrio fiscal, o alerta está aceso.