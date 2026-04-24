Como o próprio Palácio das Esmeraldas havia projetado, as contas do governo estadual fecharam 2025 com déficit orçamentário de R$ 5,3 bilhões. O número foi confirmado pela secretária da Economia, Renata Noleto, durante prestação de contas na Assembleia Legislativa.O resultado decorre de despesas empenhadas de R$ 54,95 bilhões, frente a receitas que totalizaram R$ 49,65 bilhões no último ano completo da gestão de Ronaldo Caiado (PSD). O desempenho reverte a trajetória dos seis anos anteriores, período em que Goiás manteve as contas no azul. A conta foi pressionada, sobretudo, pelo aumento dos gastos: em fevereiro, a Economia divulgou nota admitindo crescimento de R$ 9,5 bilhões nas despesas primárias em 2025 na comparação com 2024.O governo estadual alega que esse incremento está sendo absorvido pela “poupança” acumulada desde 2019. Ainda assim, projeta novo déficit neste ano, embora sem estimar sua magnitude.Vale lembrar que a economia mencionada foi formada em outro contexto, marcado, por exemplo, pela suspensão do pagamento da dívida com a União. Por isso, mais do que nunca, é necessário acender o sinal amarelo, a fim de evitar que o equilíbrio fiscal conquistado a duras penas seja comprometido.