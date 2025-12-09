O temporal do fim de semana, em Goiânia, evidenciou que ainda é necessário aprimorar o sistema de alerta e as medidas de contenção de riscos no caso de eventos climáticos extremos.O sinal soou nos celulares dos goianienses, mas não foi suficiente para evitar a exposição ao perigo, principalmente de quem estava no trânsito.Foi o caso do motorista Manoel Batista Neto, que ficou ilhado sobre o carro que conduzia na Marginal Botafogo — segundo relatou, não havia bloqueio no acesso à via. Além dele, havia dois passageiros no veículo. Felizmente, ambos conseguiram deixar o automóvel, e o condutor foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Nesta segunda-feira (8), o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), informou, na CBN Goiânia, que, a partir de agora, a interdição da marginal será feita de forma mais precoce em dias de chuva forte — uma medida prudente.Quanto ao alerta sonoro, falta um protocolo mais claro sobre como o cidadão deve se comportar ao recebê-lo. Prefeitura e Defesa Civil precisam massificar as orientações, em todos os meios possíveis, até que a população adquira uma cultura de prevenção, algo ao qual não está acostumada. As medidas tomadas até agora são bem-vindas, mas podem ser melhoradas.