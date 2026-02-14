O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), informou no início da semana que o governo federal incluiu o Anel Viário no orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). É uma boa notícia, mas que deve ser recebida sem muita euforia, dado o histórico dessa obra.A proposta de construir uma ligação entre Hidrolândia e Goianápolis, fazendo o contorno da capital, remonta ao início do processo de terceirização da BR-153 e da BR-060, sem nunca ir adiante. Agora, segundo o chefe do Executivo, os recursos estariam garantidos, na ordem de R$ 948 milhões a serem aplicados em 44 quilômetros de pista com piso em solo-cimento e outras intervenções.Os trechos que passam pela zona urbana de Goiânia perderam a característica de rodovia e se assemelham muito mais a avenidas. Acidentes e congestionamentos são rotineiros, com custos incalculáveis em recursos financeiros e em vidas.A estimativa é que o Anel Viário desvie 21,8 mil veículos por dia da capital goiana, parte deles de grande porte. Seria um alívio enorme. Portanto, o governo estadual, as prefeituras da região metropolitana e os representantes de Goiás no Congresso devem ampliar a pressão sobre o governo federal, para que o projeto finalmente saia do papel.