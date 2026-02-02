A cada dia surgem aqui e acolá notícias preocupantes sobre vício de pessoas em apostas realizadas por meio de plataformas de jogos eletrônicos. Embora seja uma grande quantidade de exemplos ruins sobre o assunto, eles se dispersam no noticiário e nem sempre ganham a atenção merecida de autoridades e comunidade em geral. Na última semana, a Secretaria de Educação de Goiás revelou que estão sob investigação pelo menos 15 casos de servidores que foram afastados por desviarem dinheiro de escolas públicas para apostas nos ‘joguinhos’ de internet. Tratados como atividade de lazer, com inocente nomenclaturas e interfaces coloridas e divertidas, os ‘joguinhos’ têm o nocivo poder viciante que levam os dependentes a situações extremas. A questão atingiu nível de epidemia no País, com aproximadamente 25 milhões de brasileiros afetados. Cerca de 86% dos apostadores acumulam dívidas. Dados do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas apontam que cerca de 10,8 milhões de pessoas acima de 14 anos jogam de forma arriscada e problemática. Trata-se de questão de saúde pública que não pode ser negligenciada. Autoridades precisam se voltar para o problema, assim como as famílias têm de aumentar a vigilância, pois a situação é alarmante e não recebe a atenção necessária.