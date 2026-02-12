Ainda que tenha sido construída em uma região predominantemente plana, Goiânia não está imune a desastres naturais típicos do período chuvoso. Segundo levantamento da Secretaria Nacional de Periferias, órgão ligado ao Ministério das Cidades, há cerca de 1,6 mil moradias em áreas vulneráveis na capital, onde vivem 6,5 mil pessoas.\nO estudo apontou que essas moradias foram erguidas em 54 locais propensos a erosões, alagamentos e deslizamentos. Em 13 deles, o risco é considerado muito alto.\nEssas regiões foram povoadas ao longo de um processo histórico de ocupação irregular das margens de mananciais e de áreas alagadiças. Ao mesmo tempo, o avanço de áreas impermeabilizadas contribuiu para o aumento do escoamento superficial das águas da chuva, que deságuam justamente em rios e córregos, elevando as vazões e levando a transbordamentos.