A recomendação do Ministério Público, expedida na semana passada, para que a Prefeitura de Goiânia não tome medidas que resultem na supressão de áreas verdes ou de lazer no Parque das Laranjeiras foi embasada em informações técnicas, que mostram o risco de aumento da impermeabilização no bairro. A proposta, ainda em estudo, prevê a criação de vagas de estacionamento para carros, em modelo de escama de peixe.\nOs moradores reagiram e acionaram o MP, conseguindo a recomendação . Embora a vereadora Rose Cruvinel (UB), autora do projeto original, negue a retirada de vegetação para a abertura de espaço a veículos, os residentes do setor estão alertas, já acostumados a presenciar a remoção de árvores em outras partes da cidade para diferentes finalidades. O resultado inevitável disso é a formação de ilhas de calor e a contribuição para alagamentos, já que a água da chuva perde áreas de infiltração e se acumula em fortes enxurradas.