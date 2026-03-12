A Câmara Municipal de Goiânia aprovou um projeto de lei que pretende armar mulheres vítimas de violência. O programa Escudo Feminino prevê o repasse de até R$ 5 mil para que elas possam adquirir armas de fogo. Trata-se, evidentemente, de uma iniciativa descabida.A matéria é de autoria do vereador Vitor Hugo (PL), o mais votado de Goiânia em 2024. O texto estabelece um avanço gradual, que começa pelo apoio psicológico e pela orientação jurídica. Depois, inclui treinamento de defesa pessoal e capacitação para o uso de equipamentos não letais, como spray de pimenta e armas de choque. A última etapa é o financiamento, pela Prefeitura, da compra de armas de fogo.Especialistas ouvidos pelo POPULAR são unânimes em apontar os equívocos do projeto. Primeiro, ele transfere para a cidadã uma responsabilidade que é do Estado: garantir segurança a todos. Segundo, porque estudos sérios mostram que a presença de uma arma de fogo aumenta as chances de um desfecho fatal. Por fim, o projeto não enfrenta as raízes do problema.A proposta, que afirma pretender dar mais segurança às mulheres, pode ter o efeito contrário, e colocá-las em situações que aumentem ainda mais o risco de vida.