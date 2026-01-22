São estarrecedoras as fotografias publicadas pelo POPULAR, na edição de terça-feira (20), que mostram árvores mutiladas tentando sobreviver na calçada da Rua 1.095, no Setor Pedro Ludovico, na região sul de Goiânia.O triste visual é resultado da poda drástica realizada pela Equatorial, responsável pela distribuição de energia no estado. A intervenção, segundo a concessionária, é chamada de “livramento da fiação”, considerada necessária por questões de segurança e para a manutenção do suprimento.Ainda que tecnicamente justificável, a execução dessas podas tem sido prejudicial para a arborização urbana, uma das características da capital. Além do resultado esteticamente ruim, elas, muitas vezes, são fatais.Tanto que as árvores da Rua 1.095 serão extirpadas, conforme recomendação da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). Em Aparecida de Goiânia, a distribuidora já foi multada em R$ 250 mil pela mutilação de 200 espécimes.É fato que a concessionária precisa garantir o provimento de energia e que a presença de árvores representa um desafio. Isso, porém, deve ser feito de forma técnica — e não mutilando árvores que poderiam ser preservadas.