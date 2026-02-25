Árvores de grande porte mutiladas se tornaram tão comuns em Goiânia que já fazem parte da paisagem. Boa parte desses danos decorre do trabalho da Equatorial para liberar a fiação e evitar interrupções no fornecimento de energia, principalmente nos períodos de chuva.A concessionária, no entanto, tem falhado na execução desse serviço, a ponto de já ter sido autuada pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). No episódio mais recente, a empresa foi multada pela poda drástica de oito exemplares.A intervenção ocorreu mesmo após determinação do órgão ambiental para que a distribuidora de energia suspendesse esse tipo de serviço na capital. Devido à desobediência, a fiscalização aplicou multa por infração à Lei de Crimes Ambientais.Na semana passada, a Prefeitura e a Equatorial assinaram um novo termo de cooperação para disciplinar a poda de árvores que ameacem a distribuição de energia elétrica. Entre as exigências, estão a apresentação de cronograma, justificativa e execução técnica dos cortes.A busca por uma solução consensual é positiva, mas a Amma deve manter a vigilância para evitar que novas mutilações se repitam. E, caso ocorram, precisam ser punidas com rigor.