O governo Lula autorizou, por meio de despacho publicado no Diário Oficial da União, a migração de Goiás do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o Propag.A autorização era aguardada com ansiedade pelo governo de Goiás — que, inclusive, solicitou regime de plantão na Assembleia Legislativa para acelerar as adequações legais necessárias.A expectativa não era sem razão. Tanto o RRF quanto o Propag permitem que o Estado pague sua dívida com a União comprometendo menos recursos disponíveis. Porém, as condições do segundo são muito mais vantajosas.Com juros menores, o programa proporciona uma economia significativa no longo prazo. No horizonte mais próximo, o governo estadual poderá ampliar o teto de gastos, atualmente bastante limitado, como detalhado em reportagem desta edição.Por fim, a publicação ocorre pouco tempo depois da divulgação de um déficit primário de R$ 2,4 bilhões nas contas do Estado — o que motivou um alerta do Tribunal de Contas do Estado (TCE).O Propag pode ser, portanto, um aliado importante para o governo de Goiás na busca pelo equilíbrio fiscal.