Em um vídeo divulgado no fim de semana, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), comprometeu-se a dar início à construção de quatro novas passagens ao longo da Perimetral Norte, via que liga a GO-070, na região noroeste, à BR-153, no norte da capital.As intervenções estão em fase de planejamento e ainda dependem de estudos técnicos. Os trechos que devem receber as obras ficam na altura dos bairros Goiânia 2, Setor Perim, Balneário Meia Ponte e Jardim Nova Esperança. Até lá, ações pontuais serão adotadas, como a implantação de conversão à direita livre neste último bairro.A Perimetral Norte está entre as avenidas com maior número de acidentes fatais em Goiânia. Em 2023, foram registradas cinco mortes, ficando atrás apenas da Avenida Independência, que teve oito óbitos. Os dados são do Boletim Epidemiológico do Programa Vida no Trânsito, da Prefeitura.Portanto, a construção de trincheiras ou túneis, como pretende o Paço Municipal, pode contribuir para a melhoria do fluxo na via e deve ser agilizada. No entanto, a medida não pode ser divorciada de ações voltadas à redução do conflito diário entre veículos leves e pesados, além da proteção aos pedestres, o elo mais frágil de toda essa engrenagem.