Goiânia é privilegiada em áreas verdes e arborização. A capital goiana já foi, inclusive, reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) pela quantidade de árvores, e os visitantes costumam enaltecer a qualidade de seus parques públicos. Essa oferta de vegetação atrai animais que buscam refúgio à medida que as matas nativas se tornam mais escassas.No fim de semana, O POPULAR mostrou a diversidade de aves urbanas que se abrigam, se alimentam e se reproduzem nas áreas verdes, mesmo em regiões residenciais. Há desde os pardais, bastante comuns, até aves de grande porte, como araras e inhumas.Essa fauna, porém, não está imune ao crescimento acelerado da cidade. Especialistas alertam que essas espécies estão cada vez mais expostas a situações de risco, seja pelo corte desenfreado de árvores, seja pela alimentação inadequada por meio de resíduos humanos. Até mesmo o ciclo biológico de algumas delas é afetado: os bem-te-vis, por exemplo, têm cantado cada vez mais cedo devido à iluminação artificial.Preservar as áreas verdes e cuidar adequadamente do lixo é o mínimo que se deve fazer para que o goianiense continue usufruindo do privilégio de conviver com esses animais.