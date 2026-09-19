O Centro de Goiânia vive um momento positivo, que não pode ser desperdiçado. Iniciativas públicas e privadas trazem a esperança de que a região possa, finalmente, retomar parte do protagonismo do passado, em um movimento que não se via há anos.Do lado da Prefeitura, destacam-se o programa Morar no Centro, recém-aprovado na Câmara Municipal, e o projeto de revitalização de fachadas, ainda em fase de elaboração. Há também propostas como a transformação do antigo Jóquei Clube, um processo complexo, e a implantação do novo Centro Administrativo do governo estadual.Na iniciativa privada, chama a atenção a ocupação de antigos casarões, que ganham nova vida nas mãos de empreendedores. Cafeterias, pizzarias e estúdios de pilates atraem clientes não apenas pelos serviços oferecidos, mas pela beleza dos imóveis. O mercado imobiliário também passa por um processo de valorização acima da média do restante da cidade.É claro que ainda há muito a ser feito, especialmente em áreas como segurança pública e atendimento à população em situação de rua. Ainda assim, bons ventos sopram a favor da região. Que o poder público, a iniciativa privada e a população saibam aproveitá-los.