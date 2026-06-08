Reportagem publicada na edição do fim de semana mostra como a agricultura familiar pode se tornar um forte potencial econômico e mudar a vida das comunidades rurais. Com capacitação em áreas de planejamento, precificação, comercialização e desenvolvimento pessoal, pequenos produtores aprendem a identificar oportunidades de negócios, gerar renda, melhorar a qualidade de vida de suas famílias, além de desenvolver a economia de municípios, principalmente os localizados em regiões mais pobres e vulneráveis. Mulheres ganham independência econômica e grupos se organizam para atividades.\nFoi o que aconteceu em Rio Quente, onde uma associação se formou para fornecer alimentos da merenda escolar da cidade, culminando em um contrato de R$ 660 milhões com a prefeitura local. São exemplos assim que transformam a realidade do campo.