A coluna Giro publica nesta quarta-feira (13) que o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) pretende punir os deputados Amauri Ribeiro e Major Araújo, ambos do PL.Os dois protagonizaram um bate-boca inadmissível no plenário, semana passada. Em meio a agressões verbais, houve, inclusive, ameaça de agressão física — ambos precisaram ser contidos por colegas.Presidente do Conselho, o deputado Charles Bento (MDB) afirma que há consenso com o presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), de que a situação se tornou insustentável, sobretudo após novos episódios constrangedores registrados na sessão desta terça-feira (12), como mostra reportagem desta edição do POPULAR.A sugestão de Bento é que Amauri e Araújo sejam impedidos de usar a tribuna por um período. A medida pode parecer branda diante da gravidade e da reincidência dos fatos. No entanto, em se tratando do Parlamento — por natureza um espaço de debate —, restringir o direito à palavra de um integrante tem peso simbólico. Além disso, considerando o histórico de leniência da Alego com desvios de conduta, a punição — se confirmada — pode marcar um passo na direção de um debate mais qualificado no Legislativo goiano.