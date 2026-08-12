Os termômetros enviaram um lembrete contundente nesta segunda-feira (10) para Goiânia. Com 38,3°C registrados na estação meteorológica localizada na Avenida Paranaíba, no Centro, a capital bateu o recorde de temperatura para o mês de agosto em 89 anos de medições. O registro serve de alerta porque ocorreu antes do período mais crítico de calor no Estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o fim de setembro e o início de outubro devem apresentar temperaturas ainda mais elevadas, como é habitual, mas agravadas pelos efeitos do El Niño, que este ano promete ser mais forte.As previsões reforçam que as temperaturas extremas têm recebido pouco protagonismo nas discussões sobre como Goiânia deve enfrentar as mudanças climáticas, uma falha grave, já que o fenômeno tende a se tornar cada vez mais frequente, conforme alertou a Organização das Nações Unidas nesta terça-feira (11).O prefeito Sandro Mabel (UB) pretende inserir obras para adaptação aos fenômenos climáticos em um empréstimo de R$ 1 bilhão que pleiteia. Ainda não há detalhes sobre elas, mas espera-se que o calor extremo seja incluído na agenda.