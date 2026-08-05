Em menos de uma semana, dois graves acidentes ocorreram com cargas perigosas atingindo mananciais de abastecimento ou seus afluentes.\nO primeiro foi registrado na terça-feira (28) e atingiu um córrego afluente do Ribeirão Dourados, que abastece a cidade de Professor Jamil. O fornecimento de água pela rede pública chegou a ser suspenso no município por mais de uma semana e nesta segunda-feira (3) foi retomado.\nUm caminhão que carregava carga altamente tóxica pegou fogo na BR-153, o que provocou vazamento de produtos como fenol, ácidos sulfônico e fosfórico. Quatro dias depois outro caminhão tombou na GO-403 e mais de 10 mil litros de biocombustível atingiram o Rio Meia Ponte.\nEmbora a área de captação de água não tenha sido afetada, o acidente foi considerado sem precedentes, com danos irreversíveis. Especialistas afirmam que o trecho impactado nunca mais será o mesmo. O trabalho de limpeza poderá durar até meses, mas não resgatará em 100% o ambiente original. Tais informações revelam a importância de disciplinar e fiscalizar com rigor o transporte de cargas perigosas. A condução irresponsável ou desautorizada pode causar tragédias em nosso já debilitado meio ambiente.