Um levantamento sobre o uso de carros oficiais pelos vereadores de Goiânia, realizado por este jornal, revela um aumento de 91% no número de viagens para municípios do interior e até para outros estados. No primeiro semestre, foram registrados 44 deslocamentos para 16 cidades goianas, além de viagens a Brasília e até uma ida a Caraguatatuba, no litoral paulista, município localizado a mais de mil quilômetros da capital goiana. O movimento atípico ocorre em pleno ano eleitoral — o que pode não ser mera coincidência, já que 14 dos vereadores que utilizaram os veículos disputarão vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Além da suspeita de uso em benefício político, os dados evidenciam o descaso na fiscalização de um bem público. A reportagem identificou situações em que não houve justificativa nem solicitação prévia para os deslocamentos, em descumprimento às regras para utilização da frota da Câmara. Os vereadores devem dispor das melhores condições possíveis para exercer suas funções. Em contrapartida, têm a obrigação de atuar com total transparência, comprovar a necessidade das viagens e prestar contas dos benefícios que elas efetivamente trazem à população.