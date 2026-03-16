O impacto da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã já chegou por aqui, como esperado. Distribuidoras aumentaram o preço do diesel em até 40%, impactando principalmente o setor agrícola, que vive período de colheita da safra. O turismo também já sente os efeitos.\nReportagem publicada na superedição de fim de semana apontou queda de cerca de 30% na procura por pacotes para países da região afetada pelo conflito. É a maior crise do setor aéreo desde a pandemia. Em casos assim, a saída mais lógica é remarcar a viagem ou optar por outro destino.\nPortanto, é o momento desses “outros destinos” partirem para o ataque em busca desse turista quem procura paz. É hora de cidades turísticas goianas mostrarem suas armas, sendo mais agressivas na divulgação de seus potenciais.\nGoiânia viverá a partir de hoje uma semana especial, com a chegada de milhares de pessoas para acompanhar de perto a etapa da MotoGP. Fala-se em cerca de 150 mil torcedores nos três dias de evento.